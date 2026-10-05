Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года

Запасы нефти в США упали до уровня сорокалетней давности Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года

Москва5 окт Вести.Стратегический резерв нефти Соединенных Штатов упал до минимальных значений более чем сорокалетней давности, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные Минэнерго США.

На конец недели по 2 октября количество нефти в хранилищах опустилось до уровня 283 миллионов баррелей.

Ниже этот показатель был в октябре 1982 года – тогда он составил 280,802 миллиона баррелей.

Отмечается, что на конец недели, завершившейся 25 сентября, стратегические запасы американской нефти составляли 283,8 миллиона баррелей.

Ранее глава компании Saudi Aramco Амин Насер предупредил, что из-за ситуации вокруг Ормузского пролива мир столкнулся с "пугающим" падением резервов нефти.