Запасы нефти в резерве США упали до уровня 1982 года

Стратегический запас нефти США упал до минимума с 1982 года Запасы нефти в резерве США упали до уровня 1982 года

Москва9 ноя Вести.Стратегический резерв нефти США опустился до нового минимума с октября 1982 года. По данным американского Минэнерго, к концу недели, завершившейся 6 ноября, объем запасов снизился до 279,5 млн баррелей.

В последний раз показатель был ниже этого уровня на неделе, завершившейся 8 октября 1982 года. Тогда в стратегическом резерве находилось 278,725 млн баррелей нефти.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что стратегический резерв нефти США уже снижался до минимальных значений более чем за 40 лет. К концу недели, завершившейся 2 октября, объем нефти в хранилищах составлял 283 млн баррелей.

До этого более низкий показатель также фиксировался в октябре 1982 года, когда запасы составляли 280,802 млн баррелей.