Bloomberg: Saudi Aramco не поставит нефть на два европейских НПЗ в октябре

Саудовская компания не поставит нефть на два европейских НПЗ в октябре Bloomberg: Saudi Aramco не поставит нефть на два европейских НПЗ в октябре

Москва18 сен Вести.Саудовская государственная компания Saudi Aramco в октябре не будет поставлять нефть как минимум на два европейских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Поставки были сорваны из-за ударов йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) по саудовскому нефтепроводу "Восток - Запад", уточняет агентство.

При этом, по данным источника Bloomberg, работоспособность нефтепровода была восстановлена уже в среду, 16 сентября. Согласно публикации агентства, повреждения стали причиной "панических закупок" со стороны ряда клиентов Saudi Aramco. После атаки польский энергетический концерн Orlen инициировал "десятки тендеров" с целью поиска альтернативных источников поставок.

Нефтепровод "Восток - Запад" протяженностью 1,2 тысячи километров обеспечивает перекачку нефти из Восточной провинции в порт Янбу, расположенный на побережье Красного моря.

В Саудовской Аравии заявили об атаке беспилотников из Ирака на нефтепровод 12 сентября.

Из-за ограниченного поступления нефтепродуктов европейские потребители уже столкнулись с нехваткой топлива на автозаправках. Как сообщало Le Figaro, около 10% АЗС Франции столкнулись с дефицитом топлива, а резкий рост цен на бензин спровоцировал появление в соцсетях призывов к протестам и блокировкам нефтебаз на побережье Средиземного моря.