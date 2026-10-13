Трамп заявил, что разочарован в хуситах на фоне ударов по Саудовской Аравии

"Ведут себя очень плохо": Трамп признался, что разочаровался в хуситах Трамп заявил, что разочарован в хуситах на фоне ударов по Саудовской Аравии

Москва13 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своем разочаровании в связи с действиями шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) на фоне ударов по Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.

Хуситы ведут себя очень плохо​​​. Очень плохо себя ведут. Так не годится отметил Трамп в беседе с журналистами

Кроме того, американский лидер подтвердил, что обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом недавние атаки в стране.

Да, обсуждал сказал Трамп

Ранее глава Белого дома допустил возможность того, что США может присоединиться к ударам Саудовской Аравии против хуситов. Он пообещал принять это решение "очень быстро".

До этого движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило, что осуществило атаки на аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии. Целями ракетных и беспилотных атак хуситов также стали нефтяные объекты компании Saudi Aramco. В результате удара по столичной авиагавани 11 октября погиб один человек, еще 11 пострадали. 10 октября в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли не менее 12 человек, более 300 ранены.

12 октября хуситы вновь ударили по международному аэропорту имени короля Халеда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.