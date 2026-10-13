Москва13 октВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своем разочаровании в связи с действиями шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) на фоне ударов по Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.
Хуситы ведут себя очень плохо. Очень плохо себя ведут. Так не годитсяотметил Трамп в беседе с журналистами
Кроме того, американский лидер подтвердил, что обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом недавние атаки в стране.
Да, обсуждалсказал Трамп
Ранее глава Белого дома допустил возможность того, что США может присоединиться к ударам Саудовской Аравии против хуситов. Он пообещал принять это решение "очень быстро".
До этого движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило, что осуществило атаки на аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии. Целями ракетных и беспилотных атак хуситов также стали нефтяные объекты компании Saudi Aramco. В результате удара по столичной авиагавани 11 октября погиб один человек, еще 11 пострадали. 10 октября в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли не менее 12 человек, более 300 ранены.
12 октября хуситы вновь ударили по международному аэропорту имени короля Халеда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.