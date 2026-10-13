Трамп: хуситы ведут себя очень плохо Трамп обвинил хуситов в попытках цены на нефть перед выборами в США

Москва13 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хуситы наносят удары по Саудовской Аравии, чтобы добиться повышения цен на нефть в преддверии выборов в Соединенных Штатах. Такое заявление Трампа опубликовано на его странице в соцсети Truth Social.

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По словам главы Белого дома, хуситы долго не проявляли активности, а теперь снова дали о себе знать и атакуют Садовскую Аравию, "намеренно пытаясь поднять цены на нефть". По предположению Трампа, это делается в преддверии промежуточных выборов, которые должны пройти в США в ноябре.

Ситуация между Саудовской Аравией и хуситами обострилась в июле после того, как был атакован аэропорт Саны за полчаса до приземления иранского борта, на котором летели высокопоставленные хуситы. Удар нанесли поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные силы Йемена. В ответ хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии и приступили к атакам на принадлежащие ей суда в акватории Красного моря. С начала октября движение участило атаки на аэропорты Саудовской Аравии.

Хуситами называют последователей йеменского религиозно-политического движения "Ансар Аллах".