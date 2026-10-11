Трамп: Америка может присоединиться к ударам Саудовской Аравии по хуситам

Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут присоединиться к ударам по хуситам Трамп: Америка может присоединиться к ударам Саудовской Аравии по хуситам

Москва11 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключил, что страна может присоединиться к ударам Саудовской Аравии против хуситов. Об этом американский президент заявил во время общения с журналистами.

Возможно. Мы рассмотрим этот вопрос. Мы только что узнали о недавней атаке. Мы примем решение. Мы действуем очень быстро сказал Трамп

Военное противостояние между йеменским движением "Ансар Алла" (хуситами) и проправительственной армией возобновилось с середины июля после четырехлетнего затишья.

В субботу главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило гибель 12 человек и наличие 309 пострадавших после ракетной атаки на международный аэропорт Эр-Рияда. Ответственность за атаку йеменские хуситы пока на себя не брали.