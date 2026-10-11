Трамп назвал атаку на аэропорт в Эр-Рияде недопустимой

Трамп отреагировал на ракетную атаку на аэропорт в Эр-Рияде Трамп назвал атаку на аэропорт в Эр-Рияде недопустимой

Москва11 окт Вести.Президент США Дональд Трамп осудил ракетную атаку на международный аэропорт в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Заявление американский лидер сделал в выступлении перед журналистами, видеозапись которого опубликована в YouTube-канале Белого дома.

То, что произошло в Саудовской Аравии, совершенно недопустимо заявил Трамп

Ранее Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило гибель не менее 12 человек в результате атаки на аэропорт имени короля Халида в столице королевства. Состояние некоторых из 309 раненых врачи оценивают как тяжелое.

9 октября в аэропорту Эр-Рияда прогремел мощный взрыв. За сутки до этого по двум терминалам воздушной гавани был нанесен ракетный удар.

Власти Саудовской Аравии обвинили в причастности к ударам по аэропорту имени короля Халида хуситов из движения "Ансар Алла" и пообещали дать решительный ответ на акт агрессии.