Причиной новой эскалации с хуситами назвали эффект от кампании США и Израиля Политолог Плотников: события в Йемене взаимосвязаны с нападением на Иран

Москва14 окт Вести.Нынешнее обострение на Ближнем Востоке, где участники йеменского вооруженного движения "Ансар Алла" (хуситы) сражаются против армии Йемена, а также наносят атак по территории Саудовской Аравии, обусловлено нападением на Иран. Такое мнение ИС "Вести" озвучил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук Николай Плотников.

Йеменские события тесно взаимосвязаны с американо-израильской агрессией против Ирана. Это следствие непродуманной политики Вашингтона, когда господин [Дональд] Трамп ввязался в авантюру под давлением [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху считает эксперт

При этом, отметил Плотников, на данный момент в Иране принимаются меры к возможному очередному удару Соединенных Штатов.

Иран принимает меры и в плане управления государством, и в плане возрождения предприятий. Из 1 500 предприятий, разрушенных в ходе американо-израильской агрессии, сейчас, по данным иранской стороны, восстановлено и приступило к работе более 500. В Иране очень сложная обстановка, Иран не собирается сдаваться и будет отстаивать свои позиции на всех площадках и во всех трибунах отметил эксперт

По конфликту в Йемене иранская сторона также предлагает посредничество. И это, полагает Плотников, в нынешнем обострении на Ближнем Востоке является самым оптимальным раскладом.

Иранская сторона предлагает себя в роли посредника между хуситами и Саудовской Аравией. И, по последним данным, такие контакты уже есть. Думаю, что это наиболее оптимальный вариант - попытаться договориться, остановить это кровопролитие. Остановить очередные бессмысленные жертвы из числа гражданского населения констатировал Плотников

Ранее "Ансар Алла" объявило о морской блокаде Саудовской Аравии и осуществляло атаки на принадлежащие ей суда в акватории Красного моря. С начала октября хуситы участили атаки на аэропорты Саудовской Аравии.