Эксперт: хуситы до атак на Саудовскую Аравию изучили конфликт на Украине Эксперт Плотников: хуситы воспользовались опытом украинского конфликта для атак

Москва14 окт Вести.Участники йеменского вооруженного движения "Ансар Алла" (хуситы) изучили ход ведения боевых действий на Украине перед атакой на Саудовскую Аравию. Такое мнение ИС "Вести" озвучил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук Николай Плотников.

Хуситы извлекли уроки из поражения, которые они понесли до этого. Они изучили опыт прорыва противовоздушной обороны в ходе конфликта на Украине. Последние удары по саудовским аэропортам показали, что хуситы научились преодолевать систему противовоздушной обороны. Вначале они пускают цели-обманки, разряжают систему противовоздушной обороны Саудовской Аравии, и только после этого по разведывательным целям наносятся удары баллистическими ракетами заявил он

Кроме того, отметил Плотников, хуситы стали умело применять беспилотные летательные аппараты.

Они внимательно следят и оценивают, как применяются сейчас беспилотные летательные аппараты в конфликте на Украине полагает эксперт

В июле хуситы объявили о введении морской блокады королевства, после чего атаковали несколько принадлежащих ему нефтяных танкеров. В начале августа они начали наступление на юго-западе Йемена, а в сентябре установили контроль над портовым городом Моха и территориями, имеющими выход к Баб-эль-Мандебскому проливу.

5 октября хуситы объявили воздушное пространство и аэропорты Саудовской Аравии зоной военной операции и призвали авиакомпании не использовать их.

Два терминала аэропорта Эр-Рияда подверглись ракетной атаке, в результате которой погибли 12 человек, более 300 получили ранения. МИД России осудил эти удары и призвал к урегулированию кризиса в регионе дипломатическими и политическими методами.