Москва14 октВести.Участники йеменского вооруженного движения "Ансар Алла" (хуситы) изучили ход ведения боевых действий на Украине перед атакой на Саудовскую Аравию. Такое мнение ИС "Вести" озвучил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук Николай Плотников.
Хуситы извлекли уроки из поражения, которые они понесли до этого. Они изучили опыт прорыва противовоздушной обороны в ходе конфликта на Украине. Последние удары по саудовским аэропортам показали, что хуситы научились преодолевать систему противовоздушной обороны. Вначале они пускают цели-обманки, разряжают систему противовоздушной обороны Саудовской Аравии, и только после этого по разведывательным целям наносятся удары баллистическими ракетамизаявил он
Кроме того, отметил Плотников, хуситы стали умело применять беспилотные летательные аппараты.
Они внимательно следят и оценивают, как применяются сейчас беспилотные летательные аппараты в конфликте на Украинеполагает эксперт
В июле хуситы объявили о введении морской блокады королевства, после чего атаковали несколько принадлежащих ему нефтяных танкеров. В начале августа они начали наступление на юго-западе Йемена, а в сентябре установили контроль над портовым городом Моха и территориями, имеющими выход к Баб-эль-Мандебскому проливу.
5 октября хуситы объявили воздушное пространство и аэропорты Саудовской Аравии зоной военной операции и призвали авиакомпании не использовать их.
Два терминала аэропорта Эр-Рияда подверглись ракетной атаке, в результате которой погибли 12 человек, более 300 получили ранения. МИД России осудил эти удары и призвал к урегулированию кризиса в регионе дипломатическими и политическими методами.