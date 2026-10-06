Москва6 окт Вести.Конфликт в Йемене вступает в новую фазу, поскольку хуситы впервые за длительный период меняют тактику и отходят от чисто оборонительных действий. Об этом ИС "Вести" заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки Высшей школы экономики Андрей Бакланов.

Он добавил, что хуситы уже предприняли попытку взять под контроль плацдарм на морском побережье, который географически очень сильно отличается от привычных им мест.

Последние события в Йемене говорят о том, что в новую фазу более высокой интенсивности вступает конфликт. Связано это с тем, что хуситы впервые за длительный период времени отошли от концепции того, что они должны вести в основном оборонительные боевые действия с периодическими ударами по конкретным объектам на территории, которую они считают вражеской. Сейчас они попытались овладеть серьезным плацдармом на морском побережье. Но этот плацдарм по своей специфике географической очень отличается от привычных мест обитания хуситов, где они легко могут в расщелинах скал, гор, скрываться от ударов авиации рассказал Бакланов

Он подчеркнул, что после того, как хуситы оказались на открытом пространстве, они стали целями для ударов саудовских самолетов.

Потому что, выйдя на открытое пространство, хуситы тем самым впервые подставились под удары авиации, которые до этого, как я сказал, были малоэффективны. Вот это новый элемент военной ситуации, и стороны сами, по-моему, до конца не знают, как пойдет развитие событий вот в этой новой обстановке. И в целом, это новое сопряжение силовое, оно, конечно, говорит, к сожалению, о разрастании конфликта в регионе, что нас, конечно, расстраивает заявил Бакланов

Ранее хуситы объявили небо над Саудовской Аравией зоной боевых действий. Исключение они сделали только для Мекки и Медины.