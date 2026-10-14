Эксперт Плотников: США и ЕС не смогут решить конфликт на Ближнем Востоке Политолог Плотников: у Запада нет ресурсов решить конфликт на Ближнем Востоке

Москва14 окт Вести.Ни у США, ни стран Европы нет ресурсов для решения конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение ИС "Вести" озвучил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук Николай Плотников.

По его мнению, США не станут втягиваться в борьбу с движением "Ансар Алла" (хуситы), которое ранее выступило против армии Йемена, а также наносит удары по территории Саудовской Аравии.

У самих США сейчас уже нет ресурсов. Они в войне против Ирана израсходовали так много, что им теперь надо накопить израсходованное. Вряд ли американцы сейчас в это втянутся. У Трампа внутренних проблем очень много. Он даже занял осторожную позицию по предстоящим парламентским выборам в Израиле, которые состоятся 25 октября, не выступил открыто в поддержку Нетаньяху. Поэтому Трамп будет занимать сейчас крайне осторожную позицию считает эксперт

Страны Европы также не будут ввязываться в ближневосточный конфликт, убежден Плотников.

У Европы для того, чтобы вмешаться в этот конфликт, нет ни сил, ни средств. Европу сейчас объединяет ненависть к России и война силами Украины против нашей страны, больше ничего. Если этот конфликт остановится, то Европа и ее солидарность мигом разрушатся. Еще раз говорю, Европу объединяет сейчас только ненависть к России. Для нее главный враг — это мы, а йеменские хуситы для них - это так сказал он

Ранее "Ансар Алла" взяло на себя ответственность за атаки на аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии. Целями ракетных и беспилотных ударов хуситов также стали нефтяные объекты компании Saudi Aramco.