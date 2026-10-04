Власти Йемена начали военную операцию против хуситов Йеменские власти начала военную операцию против хуситов

Москва4 окт Вести.Армия международно признанного правительства Йемена начала военную операцию с целью вернуть территории страны, которые остаются вне контроля властей. Об этом заявил глава руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими.

Исходя из нашей конституционной ответственности по защите суверенитета республики и ее граждан, на основании решений Совета национальной обороны и после завершения необходимых процедур и мер я объявляю сегодня о начале военных операций по возвращению оставшихся территорий республики говорится в обращении аль-Алими к йеменскому народу

По его словам, все силовые структуры перешли от этапа подготовки к "этапу освобождения". Глава совета пояснил, что это стало следствием исчерпания возможностей для деэскалации.

Представитель вооруженных сил движения "Ансар Алла" (хуситов) Яхья Сариа, в свою очередь, заявил, что силы хуситов отбили попытку продвижения правительственных войск на востоке провинции Эль-Джауф. По его словам, в боях уничтожена или выведена из строя масса техники, десятки солдат противника убиты или ранены, а скопления сил были атакованы баллистическими ракетами и беспилотниками.

Ранее в Сане военные объекты хуситов подверглись мощным авиаударам. Под удар попали стратегически важные лагеря Аль-Хафа и Ан-Нахдайн, а также позиции в районе горы Аттан на юго-запада города