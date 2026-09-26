Лидер Йемена Рашад аль-Алими призвал к всеобщей мобилизации против хуситов Лидер Йемена призвал граждан страны вступать в правительственные войска

Москва26 сен Вести.На фоне эскалации конфликта с представителями правящего в северной части Йемена шиитского движения хуситов "Ансар Алла" глава руководящего президентского совета Йеменa Рашад аль-Алими обратился к населению. Об этом пишет Anadolu.

В своей речи аль-Алими призвал народ сплотиться вокруг вооруженных сил, служб безопасности, а также вступать в армию.

Он [аль-Алими] заявил, что цель правительства по-прежнему заключается в восстановлении государственных институтов и распространении своего суверенитета на всю страну, включая столицу Сану говорится в публикации

Рашад аль-Алими обвинил хуситов в создании эскалации. Он пообещал амнистию всем, кто покинет движение и перейдет на сторону правительства.

Ранее стало известно, что силы движения "Ансар Алла" взяли под свой контроль остров Перим, а после и Баб-эль-Мандебский пролив.