Москва17 нояВести.Движение "Ансар Алла" (хуситы) захватило более 7 тысяч квадратных километров территории на юге Йемена, заявил официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
По его словам, в ходе операции движения хуситам удалось разгромить и нейтрализовать 12 военных соединений.
В результате операции против просаудовских сил под контроль йеменских сил перешли десять районов в провинциях Таиз и Лахдж общей площадью около 7,1 тысячи квадратных километровцитирует Сариа официальный Telegram-канал хуситов
Ранее хуситы объявили, что освободили без каких-либо условий 600 пленных бойцов правительственных войск Йемена. Представитель хуситов Абдель Кадер аль-Муртада назвал этот жест самой масштабной односторонней гуманитарной акцией по помилованию за весь период вооруженного конфликта в Йемене.