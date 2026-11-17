Движение "Ансар Алла" заявило о захвате более 7 тыс. кв. км в Йемене

Хуситы заявили, что захватили более 7 тыс. кв. км территории на юге Йемена Движение "Ансар Алла" заявило о захвате более 7 тыс. кв. км в Йемене

Москва17 ноя Вести.Движение "Ансар Алла" (хуситы) захватило более 7 тысяч квадратных километров территории на юге Йемена, заявил официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

По его словам, в ходе операции движения хуситам удалось разгромить и нейтрализовать 12 военных соединений.

В результате операции против просаудовских сил под контроль йеменских сил перешли десять районов в провинциях Таиз и Лахдж общей площадью около 7,1 тысячи квадратных километров цитирует Сариа официальный Telegram-канал хуситов

Ранее хуситы объявили, что освободили без каких-либо условий 600 пленных бойцов правительственных войск Йемена. Представитель хуситов Абдель Кадер аль-Муртада назвал этот жест самой масштабной односторонней гуманитарной акцией по помилованию за весь период вооруженного конфликта в Йемене.