Хуситы заявили о захвате дома главы Йемена "Ансар Алла" заявило о захвате родного региона главы Йемена Ришада Аль-Алими

Москва5 окт Вести.Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что захватило родной регион главы Президентского руководящего совета Йемена Ришада Мухаммеда Аль-Алими - район Аль-Мавасит в провинции Таиз на юго-западе страны. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале вооруженных сил хуситов.

Кроме того, хуситский телеканал Al Masirah показал кадры захвата дома, принадлежащего Аль-Алими, на крыше которого бойцы "Ансар Алла" вывесили йеменский флаг.

Формирования сил противника выбиты из районов Аль-Маафир и Аль-Мавасит в провинции Таиз говорится в сообщении вооруженных сил хуситов

Ранее правительственные войска Йемена выбили хуситов из портового города Моха на Красном море.