Москва5 октВести.Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что захватило родной регион главы Президентского руководящего совета Йемена Ришада Мухаммеда Аль-Алими - район Аль-Мавасит в провинции Таиз на юго-западе страны. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале вооруженных сил хуситов.
Кроме того, хуситский телеканал Al Masirah показал кадры захвата дома, принадлежащего Аль-Алими, на крыше которого бойцы "Ансар Алла" вывесили йеменский флаг.
Формирования сил противника выбиты из районов Аль-Маафир и Аль-Мавасит в провинции Таизговорится в сообщении вооруженных сил хуситов
Ранее правительственные войска Йемена выбили хуситов из портового города Моха на Красном море.