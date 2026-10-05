Армия Йемена выбила хуситов из порта Моха у Баб-эль-Мандебского пролива Saba: армия Йемена отбила у хуситов город Моха на Красном море

Москва5 окт Вести.Правительственные войска Йемена выбили вооруженные подразделения хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" из портового города Моха на Красном море, сообщает йеменское государственное агентство новостей Saba. Хуситы захватили этот город в 74 километрах к северу от Баб-эль-Мандебского пролива 10 сентября.

Проправительственные войска 5 октября также заняли стратегически важный аэропорт на юго-западе Йемена в городе Зубаб. Вооруженные проправительственные формирования перерезали дорогу между Зубабом и Мохой и взяли эту трассу под контроль.

Силы "Щит нации" и бригады "Гиганты" при поддержке сил народного ополчения установили контроль над городом Моха в западной части провинции Таиз после ожесточенных боев с террористическими формированиями хуситов передало агентство Saba со ссылкой на военных Йемена

О переходе под контроль правительственных войск аэропорта в Зубабе в социальной сети Х написал представитель армии Йемена Маджид ан-Назили.

Сотни окруженных в районе Зубаб бойцов-хуситов сдались правительственным войскам добавил он

Маджид ан-Назили со ссылкой на главу Руководящего президентского совета Йемена Рашада аль-Алими заявил о начале наступления йеменской армии на находящуюся с 2014 года под контролем хуситов столицу государства – Сану. В операции по освобождении Саны, которая названа "Рассвет Йемена", задействовано более сотни военных самолетов антихуситской коалиции, которые обеспечивают воздушное прикрытие наступающим наземным частям йеменской армии. При этом хуситы объявили, что сбили саудовский беспилотник Wing Loong II над провинцией Таиз. Хуситы предупредили авиакомпании об опасности полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии.

Армия Йемена намерена восстановить контроль над всеми провинциями страны, заверил зрителей телеканала Al Jazeera помощник министра обороны республики Самир ас-Сабри. На первом этапе масштабной военной операции "Рассвет Йемена" усилия военных будут сосредоточены на Мохе и взятии под контроль побережья у Баб-эль-Мандебского пролива.