Йеменские хуситы нанесли удар по аэропорту Адена Йеменские хуситы атаковали аэропорт в Адене

Москва25 окт Вести.Йеменские хуситы запустили две баллистические ракеты по международному аэропорту Адена, сообщает министерство транспорта Йемена.

Речь идет о четвертой подобной атаке на аэропорт Адена в этом месяце.

Хуситы нанесли также удары по Адену. В частности, атакованы военно-морская база и лагерь "Ан-Наср".

В Адене действует признанное на международном уровне правительство Йемена. При это столицу страны - Сану - контролируют хуситы.

Силы правительства Йемена начали наступление на хуситов, которые заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Стороны продолжают обмениваться ударами.