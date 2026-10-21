Хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту Адена на юге Йемена

Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Адена Хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту Адена на юге Йемена

Москва21 окт Вести.Хуситы из движения "Ансар Алла" нанесли удар с использованием баллистической ракеты по международному аэропорту Адена.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что в районе аэропорта раздался звук взрыва.

Как утверждает в Telegram-канале военный представитель "Ансар Алла" Яхья Сариа, хуситы атаковали оперативный штаб Саудовской Аравии в лагере Бадр, который располагается в непосредственной близости от аэропорта Адена.

Ранее замглавы информационной службы движения "Ансар Алла" Насруддин Амер сообщал, что Саудовская Аравия совершила обстрел аэропорта Саны и тем самым нарушила соглашение о деэскалации.