Москва21 октВести.Хуситы из движения "Ансар Алла" нанесли удар с использованием баллистической ракеты по международному аэропорту Адена.
Телеканал Al Arabiya сообщил, что в районе аэропорта раздался звук взрыва.
Как утверждает в Telegram-канале военный представитель "Ансар Алла" Яхья Сариа, хуситы атаковали оперативный штаб Саудовской Аравии в лагере Бадр, который располагается в непосредственной близости от аэропорта Адена.
Ранее замглавы информационной службы движения "Ансар Алла" Насруддин Амер сообщал, что Саудовская Аравия совершила обстрел аэропорта Саны и тем самым нарушила соглашение о деэскалации.