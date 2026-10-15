Москва15 октВести.Хуситы подбили ракетой саудовский истребитель. Об этом заявил представитель йеменского движения "Ансар Аллах" Яхья Сари в соцсети Х.
Он был атакован в воздушном пространстве провинции Саада ракетой класса воздух-воздух, прямое попадание, и есть риск крушениясообщил Сари
Саудовская сторона пока не комментировала это заявление.
Ранее руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук Николай Плотников заявил, что армия Саудовской Аравии не способна устроить наземную операцию против движения "Ансар Алла" и отметил, что предыдущие годы конфликта это доказывают.