Хуситы заявили об атаке на саудовский истребитель Хуситы заявили, что подбили ракетой саудовский истребитель

Москва15 окт Вести.Хуситы подбили ракетой саудовский истребитель. Об этом заявил представитель йеменского движения "Ансар Аллах" Яхья Сари в соцсети Х.

Он был атакован в воздушном пространстве провинции Саада ракетой класса воздух-воздух, прямое попадание, и есть риск крушения сообщил Сари

Саудовская сторона пока не комментировала это заявление.

Ранее руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук Николай Плотников заявил, что армия Саудовской Аравии не способна устроить наземную операцию против движения "Ансар Алла" и отметил, что предыдущие годы конфликта это доказывают.