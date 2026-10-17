Москва17 октВести.Хуситы из йеменского движения "Ансар Алла" заявили, что сбили вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии в районе границы с королевством. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа, передает подконтрольное хуситам агентство SABA.
Вооруженным силам [хуситов] ... удалось сбить вертолет Apache, принадлежащий саудовскому врагу, напротив Наджрана, когда он совершал враждебные действия в направлении позиций наших сил на границеговорится в заявлении, которое передает агентство
Ранее 17 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовской Аравии следует принять помощь Израиля в борьбе с йеменским движением "Ансар Алла".