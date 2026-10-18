Москва18 октВести.Легкий ударный вертолет AH-6i арабской коалиции разбился в саудовской провинции Наджран на границе с Йеменом. Причиной аварии послужила техническая неисправность, сообщает агентство Reuters.
Коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщает, что вертолет AH-6i потерпел крушение в провинции Наджран из-за технической неисправности, погибли два члена экипажаотмечает Reuters
Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией обострились в августе после четырехлетнего затишья. В ответ на нападение США и Израиля на Иран хуситы начали нападать на саудовские танкеры в Красном море и наносить удары по объектам энергетики Саудовской Аравии.