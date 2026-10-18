Военный вертолет AH-6i арабской коалиции разбился на границе с Йеменом Reuters: вертолет AH-6i арабской коалиции потерпел крушение на границе Йемена

Москва18 окт Вести.Легкий ударный вертолет AH-6i арабской коалиции разбился в саудовской провинции Наджран на границе с Йеменом. Причиной аварии послужила техническая неисправность, сообщает агентство Reuters.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщает, что вертолет AH-6i потерпел крушение в провинции Наджран из-за технической неисправности, погибли два члена экипажа отмечает Reuters

Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией обострились в августе после четырехлетнего затишья. В ответ на нападение США и Израиля на Иран хуситы начали нападать на саудовские танкеры в Красном море и наносить удары по объектам энергетики Саудовской Аравии.