Хуситы сообщили об ударах арабской коалиции по Сане и электростанции в Мохе

Коалиция Саудовской Аравии ударила по Сане и Мохе в Йемене Хуситы сообщили об ударах арабской коалиции по Сане и электростанции в Мохе

Москва28 ноя Вести.В субботу, 28 ноября, авиация арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по столице Йемена Сане и портовому городу Моха на западе страны. Об этом сообщило контролируемое хуситами информагентство "Саба".

Согласно его данным, в Сане пострадали 15 человек, повреждены жилые дома, одной из целей стала автозаправочная станция.

В Мохе, относящейся к провинции Таиз, самолеты коалиции четыре раза били по местной электростанции; по информации "Сабы", после прибытия пожарных расчетов авиация нанесла по энергообъекту повторный удар.

Между тем силы, лояльные признанному на международном уровне правительству Йемена, заявили, что продолжают отражать атаки хуситов в провинции Таиз.

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя саудовских вооруженных сил Турки аль-Малики сообщал, что ПВО коалиции сбила баллистическую ракету, выпущенную хуситами в сторону юга Саудовской Аравии.

Боевые действия в Йемене возобновились в июле 2026 года. Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая поддерживает правительственные войска в борьбе с хуситами и наносит авиаудары по их позициям, хуситы в ответ атакуют инфраструктуру королевства.