Хуситы заявили, что Арабская коалиция ударила по Сане и трем провинциям Йемена

Хуситы сообщили о новых ударах Арабской коалиции по Йемену Хуситы заявили, что Арабская коалиция ударила по Сане и трем провинциям Йемена

Москва2 окт Вести.Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, нанесла новые удары по столице Йемена Сане и еще трем провинциям страны. Об этом сообщило подконтрольное правящему в северной части Йемена шиитскому движению хуситов "Ансар Алла" информационное агентство SABA.

В публикации отмечается, что целями атак коалиции стали Сана, а также провинции Амран, Саада и Таиз.

Аналогичную информацию приводит РИА Новости со ссылкой на источник в йеменских властях. Так сообщается, что саудовская авиация нанесла удары по военному лагерю хуситов на территории президентского комплекса в столице Сане

Саудовская авиация нанесла удары по военному лагерю "Ан-Нахдайн" на территории президентского комплекса на юге Саны сказал собеседник агентства

Ранее Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила правящее в северной части Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в атаке на электростанцию в Медине, которая снабжает электроэнергией исламскую святыню - мечеть Пророка. Однако представитель хуситов опроверг сообщения о причастности движения к обстрелу электростанции.