Москва2 октВести.Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила правящее в северной части Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в атаке на электростанцию в Медине, обеспечивающую электроэнергией исламскую святыню - мечеть Пророка, заявил представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики в соцсети X.
Электрораспределительная станция в городе Медине, которая снабжает электричеством мечеть Пророка, пострадала от атаки беспилотника 29 сентября, проведенной террористической группировкой хуситовотметил аль-Малики
Из строя вышел трансформатор электростанции, однако электроснабжение не пострадало.
Между тем представитель хуситов опроверг сообщения о причастности движения к обстрелу электростанции. В интервью йеменскому агентству Saba представитель заявил, что эти утверждения "не имеют ничего общего с действительностью".
Международно признанное правительство Йемена объявило всеобщую мобилизацию в республике для противостояния хуситам.