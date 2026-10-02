Арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на электростанцию в Медине

Арабская коалиция заявила, что хуситы атаковали электростанцию в Медине Арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на электростанцию в Медине

Москва2 окт Вести.Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила правящее в северной части Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в атаке на электростанцию в Медине, обеспечивающую электроэнергией исламскую святыню - мечеть Пророка, заявил представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики в соцсети X​​​.

Электрораспределительная станция в городе Медине, которая снабжает электричеством мечеть Пророка, пострадала от атаки беспилотника 29 сентября, проведенной террористической группировкой хуситов отметил аль-Малики

Из строя вышел трансформатор электростанции, однако электроснабжение не пострадало.

Между тем представитель хуситов опроверг сообщения о причастности движения к обстрелу электростанции. В интервью йеменскому агентству Saba представитель заявил, что эти утверждения "не имеют ничего общего с действительностью".

Международно признанное правительство Йемена объявило всеобщую мобилизацию в республике для противостояния хуситам.