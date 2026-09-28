Власти Йемена объявили всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами

Йемен объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами Власти Йемена объявили всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами

Москва28 сен Вести.Международно признанное правительство Йемена объявило всеобщую мобилизацию в республике для противостояния движению "Ансар Алла" (хуситы). Об этом сообщило йеменское правительственное информационное агентство SABA.

Как сообщает ТАСС, палата представителей постановила одобрить запрос председателя президентского совета об объявлении всеобщей мобилизации. Мера будет действовать до устранения причин, вызвавших ее принятие.

Согласно документу, мобилизация объявляется для "противодействия эскалации со стороны хуситов, защиты граждан, обороны республиканского строя, а также сохранения суверенитета государства".

В июле хуситы объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии, после чего атаковали несколько принадлежащих королевству нефтяных танкеров. В начале августа движение "Ансар Алла" начало наступление на юго-западе Йемена, а 10-11 сентября установило контроль над портовым городом Моха и территориями, имеющими выход к Баб-эль-Мандебскому проливу.