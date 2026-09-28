Английский рестлер Пак умер в возрасте 40 лет на следующий день после поединка

Известный рестлер Пак скончался на 41-м году жизни спустя день после поединка Английский рестлер Пак умер в возрасте 40 лет на следующий день после поединка

Москва28 сен Вести.Английский рестлер Бенджамин Саттерли, выступавший под псевдонимом Пак, умер в возрасте 40 лет. Об этом в соцсети X сообщил американский рестлинг-промоушен All Elite Wrestling (AEW). Причины смерти не уточняются.

26 сентября Саттерли выходил на ринг в поединке AEW на арене в Чикаго. Он уступил мексиканцу Андраде эль Идоло, после боя соперник пожал ему руку. Позже Пак появился и в главном матче вечера между Джоном Моксли и чемпионом мира AEW Уиллом Оспреем, пишет издание New York Post.

Пак подписал контракт с AEW в 2019 году, завоевал несколько чемпионских титулов и участвовал в самых запоминающихся матчах в истории промоушена. В организации выразили соболезнования семье, друзьям и поклонникам рестлера.

Саттерли начал карьеру в 2004 году. Он также выступал в World Wrestling Entertainment (WWE), американских Pro Wrestling Guerrilla (PWG), Ring of Honor (ROH) и Chikara, а также в японском Dragon Gate.

Ранее бывший рестлер AEW Энди Уильямс, известный под псевдонимом Мясник, скончался в 48 лет после того, как потерял сознание в конце боя в Филадельфии.