Москва25 сенВести.Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита Боб Петтит умер в возрасте 93 лет, сообщила организация в соцсети X.
Обстоятельства смерти спортсмена не уточнялись.
Зал славы баскетбола имени Нейсмита скорбит по поводу кончины Боба Петтита - выдающегося и техничного спортсмена, который за время своей карьеры произвел революцию на позиции тяжелого форвардаговорится в сообщении
Ранее в 59 лет умер трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды "Чикаго Буллз" Стэйси Кинг.