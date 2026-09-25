Член Зала славы баскетбола Боб Петтит скончался в 93 года

Баскетболист Боб Петтит умер в 93 года Член Зала славы баскетбола Боб Петтит скончался в 93 года

Москва25 сен Вести.Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита Боб Петтит умер в возрасте 93 лет, сообщила организация в соцсети X.

Обстоятельства смерти спортсмена не уточнялись.

Зал славы баскетбола имени Нейсмита скорбит по поводу кончины Боба Петтита - выдающегося и техничного спортсмена, который за время своей карьеры произвел революцию на позиции тяжелого форварда говорится в сообщении

Ранее в 59 лет умер трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды "Чикаго Буллз" Стэйси Кинг.