Москва10 сен Вести.В США умер бывший защитник и тренер ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Барри Мелроуз, сообщает ТАСС. Экс-хоккеисту было 70 лет.

В 2023 году Мелроузу диагностировали болезнь Паркинсона, от которой он и скончался. До настоящего времени он проживал в городе Гленс-Фолс (штат Нью-Йорк) .

В НХЛ Барри Мелроуз играл за "Виннипег", "Торонто" и "Детройт". В регулярных чемпионатах на его счету 33 очка в 300 матчах.

В 1992-1995 году Мелроуз был главным тренером ХК "Лос-Анджелес Кингс", а в 2008 - "Тампа-Бэй Лайтнинг". В первом сезоне под его руководством "Лос-Анджелес" дошел до финала Кубка Стэнли, однако проиграл "Монреалю" (1:4), в котором тогда играл лучший бомбардир НХЛ нападающий Уэйн Гретцки. В 1995-2008 и 2009-2023 годах Барри Мелроуз работал хоккейным аналитиком на телеканале ESPN.