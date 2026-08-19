Первый президент ESPN Билл Расмуссен умер в возрасте 93 лет

Сооснователь и первый президент ESPN Билл Расмуссен скончался в возрасте 93 лет Первый президент ESPN Билл Расмуссен умер в возрасте 93 лет

Москва19 авг Вести.На 94-м году жизни скончался Билл Расмуссен – сооснователь и первый президент спортивного телеканала ESPN. Он умер 18 августа в своем доме во Флориде из-за осложнений, вызванных болезнью Паркинсона, сообщил телеканал.

Председатель ESPN Джимми Питаро назвал Расмуссена провидцем и новатором, который первым предложил создать телеканал, полностью посвященный спорту.

Расмуссен родился в Чикаго, служил в Военно-воздушных силах США, окончил колледж DePauw и получил степень MBA в университете Rutgers. До создания ESPN он работал на радио и телевидении, а также в хоккейном клубе New England Whalers.

Идея спортивного телеканала появилась у Расмуссена и его сына Скотта во время разговора в автомобильной пробке. За 14 месяцев они заключили договоры на трансляции с NCAA, нашли рекламодателей и подготовили студии.

ESPN начал вещание 7 сентября 1979 года. Расмуссен стал первым генеральным директором канала, однако спустя несколько лет покинул компанию. После этого он занимался консалтингом и читал лекции, а также написал книгу об истории создания ESPN.

В 1994 году журнал Sports Illustrated включил Расмуссена в список наиболее значимых фигур спорта второй половины XX века.

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