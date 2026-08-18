Звезда "Секрета Тропиканки" Лаура Кардозу умерла на 99-м году жизни Звезда мыльных опер Лаура Кардозу умерла в 98 лет

Москва18 авг Вести.Бразильская актриса Лаура Кардозу, известная по десяткам мыльных опер, в том числе по сериалу "Секрет Тропиканки", умерла в возрасте 98 лет. Об этом сообщается на официальной странице актрисы в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Наша великая звезда попрощалась с нами​​​. Лаура Кардозу навсегда останется в наших сердцах говорится в публикации

По данным портала G1, дочь актрисы рассказала, что ее мать умерла 17 августа у себя дома в Сан-Паулу после того, как почувствовала недомогание.

Лаура Кардозу начала сниматься в кино с 15 лет. За свою карьеру она сыграла более чем в 60 телесериалах, среди которых "Секрет Тропиканки", "Дороги Индии", "Габриэла", "Империя" и "Шоколад с перцем".

Накануне стало известно о смерти американской актрисы Хайден Панеттьери.