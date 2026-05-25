Москва25 мая Вести.Основатель сети магазинов шаговой доступности 7-Eleven Тосифуми Судзуки умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию Seven & i Holdings.

По информации агентства, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Предприниматель скончался 18 мая.

Судзуки родился в 1932 году в Нагано. В 1973 году он заключил партнерское соглашение с американской компанией Southland Corporation, после чего принял участие в открытии первого магазина Seven-Eleven (7-Eleven) Japan в Токио.

7-Eleven – изначально американская сеть магазинов "у дома", которые открывались раньше других магазинов и закрывались позже. При участии Судзуки магазины в Японии вскоре переформатировались в "комбини" – покупателям предлагался расширенный ассортимент товаров от готовой еды и снэков до билетов на концерты.

Судзуки также одним из первых начал использовать анализ данных для управления товарными запасами и сделал ставку на готовую еду и высокую скорость оборота продукции.

В начале 1990-х годов Судзуки участвовал в реструктуризации и спасении Southland Corporation после банкротства материнской компании сети 7-Eleven. В 2005 году он создал холдинг Seven & i Holdings и руководил его развитием как крупного розничного конгломерата.

В мае также скончался основатель международного движения Slow Food Карло Петрини. Его концепция отвергала индустрию быстрого питания и продвигала философию замедленного образа жизни.