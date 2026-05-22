Москва22 мая Вести.Итальянский активист, писатель и основатель международного движения Slow Food Карло Петрини умер в возрасте 76 лет. Об этом говорится на официальном сайте его организации.

Уточняется, что Петрини ушел из жизни в своем доме в коммунне Бра. Причина смерти не раскрывается.

Выдающийся лидер, общественный деятель, мыслитель и человек, посвятивший жизнь общему благу и укреплению человеческих связей, Карло Петрини основал Slow Food, международную сеть Terra Madre и Университет гастрономических наук в Полленце. Благодаря этим инициативам он создал глобальное движение, основанное на ценностях вкусной, чистой и честной еды для всех, объединив сообщества, фермеров, производителей, поваров, активистов и молодежь по всему миру сказано в сообщении

Петрини основал движение Slow Food, выступающее против индустрии быстрого питания, в 1986 году. Общественный деятель придерживался философии замедления темпа жизни.