Подросток съел мороженое и скончался от анафилактического шока в Италии

Москва20 мая Вести.В городе Казория в Италии 16-летний Адриано Д'Орси умер от аллергии, попробовав мороженое в кафе. Об этом сообщает Jam Press.

Молодой человек с друзьями посетили джелатерию, где купили мороженое. Недомогание проявилось через несколько минут после того, как подросток съел десерт.

Дома отец попытался спасти мальчика, но безуспешно. Прибывшим врачам также не удалось ему помочь.

Мать подростка рассказала, что он знал о своей аллергии на молочный белок и внимательно следил за питанием. В джелатерии также знали о непереносимости некоторых продуктов у парня, а потому всегда предлагали ему десерты без лактозы.

Отмечается, что во фруктовое мороженое, которое он купил, могли попасть следы молока через общую ложку или аппарат для приготовления. Правоохранители изъяли из заведения несколько ведер десерта. Чтобы установить точную причину смерти, была назначена судмедэкспертиза.

