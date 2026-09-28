KP.RU: скончавшийся критик Сергей Соседов был гипотоником и заботился о здоровье

Раскрыты детали о здоровье критика Сергея Соседова перед смертью KP.RU: скончавшийся критик Сергей Соседов был гипотоником и заботился о здоровье

Москва28 сен Вести.Музыкальный критик Сергей Соседов, скончавшийся 23 сентября, в последнее время вновь находился в центре внимания публики и старался тщательно следить за здоровьем и внешностью, сообщает KP.RU.

Соседов умер в городе Нерюнгри в Якутии, куда он приехал в качестве члена жюри конкурса красоты.

Он не жаловался на здоровье, анализы были, как говорил, "согласно возрасту" - но без серьезных отклонений. Он был гипотоник - стабильно давление верхнее 100, нижнее 60 рассказал изданию один из специалистов, который работал с критиком

По данным издания, как и многие артисты, Соседов уделял внимание тому, как выглядит в кадре. Отмечается, что он сделал пересадку волос, а также обращался к косметологам, чтобы убрать отеки на лице.

Собеседник отметил, что Соседов внимательно относился к своему здоровью: посещал врачей, ходил в бассейн и ежедневно делал утреннюю зарядку, подбирая упражнения с помощью специалистов. Он жаловался только на усталость, однако источник связал это с обычной нагрузкой жителя мегаполиса.

Ранее была названа предварительная причина смерти Соседова. По данным судмедэкспертов, он скончался из-за перелома основания черепа, кровоизлияния и отека мозга, полученных после падения с лестницы.