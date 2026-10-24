Хуситы сообщили о гибели более 10 человек в результате авиаудара по Сане

Жертвами авиаудара в Сане стали свыше 10 человек Хуситы сообщили о гибели более 10 человек в результате авиаудара по Сане

Москва24 окт Вести.В результате удара авиации Саудовской Аравии по дому и цементному заводу в столице Йемена Сане погибли более 10 человек. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на движение "Ансар Алла" (хуситы).

В результате удара саудовского противника по цементному заводу и жилым помещениям для рабочих в районе Хамдан провинции Сана погибли восемь человек, среди них шесть женщин и девочка. Еще более десяти человек получили ранения говорится в сообщении хуситов

В движении добавили, что также один из ударов пришелся по жилому дому в районе Аср. Жертвами стали 4 человека, двое из них – дети.

24 октября хуситы сообщили, что нанесли удар по объектам саудовской компании Saudi Aramco. Целями стали нефтеперерабатывающий завод, станция перекачки сырой нефти и трубопровод. Для атаки применяли баллистические ракеты и дроны.