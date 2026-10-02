В Йемене сообщили о жертвах среди мирных жителей после авиаударов коалиции

Хуситы заявили о 94 ударах саудовской коалиции по провинциям Йемена В Йемене сообщили о жертвах среди мирных жителей после авиаударов коалиции

Москва2 окт Вести.Саудовская авиация и ракетные войска за прошедшие сутки нанесли 94 удара по районам Йемена, контролируемым движением "Ансар Аллах" (хуситы), что привело к гибели и ранениям мирных жителей. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сари.

По его словам, удары истребителей F-15 и Typhoon затронули провинции Сана, Саада, Таиз, Хадджа, Амран и Ибб, а пуски ракет осуществлялись из саудовских районов Наджран и Джизан.

В свою очередь официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил, что силы ПВО успешно перехватили три баллистические ракеты, выпущенные хуситами в направлении города Хамис-Мушайт на юге королевства.