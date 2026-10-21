В "Ансар Алла" заявили об эскалации со стороны Саудовской Аравии "Ансар Алла": Саудовская Аравия нарушила соглашение о деэскалации

Москва21 окт Вести.Саудовская Аравия нарушила соглашение о деэскалации и атаковала международный аэропорт Саны. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель главы информационной службы движения "Ансар Алла" Насруддин Амер.

По словам Амера, обстрел произошел в момент прибытия гражданского самолета.

Эскалация была не с нашей стороны, а от Саудовской Аравии. Именно она нарушила соглашение о деэскалации и план действий. Они обстреляли международный аэропорт Саны, и все были свидетелями этого. Когда прибыл гражданский самолет, на котором мы летели, а я был среди пассажиров, аэропорт и взлетно-посадочная полоса были обстреляны Саудовской Аравией. Это положило конец деэскалации и существовавшей договоренности сказал он

Ранее сообщалось, что за 18 и 19 октября йеменские хуситы из движения "Ансар Алла" совершили шесть атак на объекты в Саудовской Аравии.