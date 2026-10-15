Москва15 октВести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар пятью баллистическими ракетами по президентскому дворцу в Адене на юге страны. В результате обстрела здание получило повреждения, сообщил РИА Новости источник в международно признанном правительстве Йемена.
"Ансар Алла" атаковало президентский дворец в Адене с применением пяти баллистических ракетсказал собеседник агентства
Аден находится под контролем международно признанного правительства Йемена, тогда как хуситы контролируют значительную часть севера страны.
Ранее сообщалось о том, что по меньшей мере 17 человек погибли и более 330 пострадали в результате атак йеменского движения хуситов "Ансар Алла" на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.