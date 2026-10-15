Хуситы выпустили пять баллистических ракет по президентскому дворцу в Адене Хуситы повредили ракетным обстрелом президентский дворец на юге Йемена

Москва15 окт Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар пятью баллистическими ракетами по президентскому дворцу в Адене на юге страны. В результате обстрела здание получило повреждения, сообщил РИА Новости источник в международно признанном правительстве Йемена.

"Ансар Алла" атаковало президентский дворец в Адене с применением пяти баллистических ракет сказал собеседник агентства

Аден находится под контролем международно признанного правительства Йемена, тогда как хуситы контролируют значительную часть севера страны.

Ранее сообщалось о том, что по меньшей мере 17 человек погибли и более 330 пострадали в результате атак йеменского движения хуситов "Ансар Алла" на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.