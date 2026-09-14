Al Mayadeen: хуситы взяли в плен 800 человек при столкновениях на востоке Йемена

Хуситы заявили, что взяли в плен 800 человек при столкновениях на востоке Йемена Al Mayadeen: хуситы взяли в плен 800 человек при столкновениях на востоке Йемена

Москва14 сен Вести.Йеменские хуситы (движение "Ансар Алла") взяли в плен порядка 800 человек в ходе боевых столкновений с правительственными силами на юго-востоке Йемена, заявил глава учрежденного хуситами комитета по делам военнопленных Абдель Кадер Мортада. Его слова привел телеканал Al Mayadeen.

В ходе военной операции на западном побережье [Красного моря] отряды "Ансар Аллах" взяли в плен 800 человек сказал Мортада

По его словам, председатель высшего политического совета "Ансар Аллах" Махди аль-Машат объявил всеобщую амнистию тем, "кто был введен в заблуждение и вовлечен в боевые действия [против хуситов], при условии, что они сложат оружие и вернутся в свои дома".

Также Мортада затронул тему региональных инициатив по урегулированию конфликта в Йемене. По его словам, любые усилия арабских стран, "которые направлены на прекращение агрессии и снятие блокады с Йемена, принимаются и приветствуются".

Зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов в интервью ИС "Вести" выразил мнение, что йеменские хуситы пытаются занять более солидную нишу во внутриполитическом плане на фоне гражданской войны в стране.

Он также отметил, что при увеличении напряженности вокруг Йемена и Баб-эль-Мандебского пролива европейцы будут вынуждены что-то делать для урегулирования ситуации. В комментарии ИС "Вести" он отметил, что проведение наземной операции в Йемене приведет к очень тяжелым последствиям для тех, кто будет ее организовывать, из-за сложного горного рельефа местности.