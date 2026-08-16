Армия Йемена сообщила о 181 операции против хуситов в течение суток

Армия Йемена отчиталась об операциях против хуситов за сутки Армия Йемена сообщила о 181 операции против хуситов в течение суток

Москва16 авг Вести.Вооруженные силы Йемена в течение суток провели 181 военную операцию против движения "Ансар Алла" (хуситов). Об этом сообщил официальный представитель армии йеменского правительства полковник Маджид ан-Нузейли.

По его словам, речь идет об операциях на различных направлениях фронта.

Вооруженные силы [Йемена] за последние 24 часа провели 181 военную операцию с использованием беспилотной авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, нанеся удары по военным позициям, принадлежащим хуситам сказал ан-Нузейли, которого цитирует агентство SABA

В результате ударов, как утверждается, убиты и ранены десятки хуситов. Кроме того, ВС Йемена уничтожили десятки единиц техники, а также несколько складов вооружений и других военных объектов движения.

Эти удары стали ответом на атаку хуситов на йеменский порт Моха.