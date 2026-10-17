Хуситы окружили третий по величине город Йемена Таиз

Хуситы взяли в кольцо третий по величине город Йемена Хуситы окружили третий по величине город Йемена Таиз

Москва17 окт Вести.Боевики движения "Ансар Алла" (хуситы) взяли в окружение Таиз, который является третьим по величине городом Йемена. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечается в публикации, взятие Таиза откроет повстанцам путь к Адену - бывшей столице страны, где сейчас располагается резиденция официального правительства Йемена.

По данным издания, местные жители не успели эвакуироваться из зоны боевых действий из-за стремительного наступления хуситов. На данный момент основные въезды в город перекрыты, линия фронта проходит по ним.

Ранее в октябре глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале операции по освобождению столицы страны Саны от правления хуситов.