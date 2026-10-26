Москва26 октВести.Арабская коалиция против йеменских хуситов сообщает, что уничтожены четыре пусковые ракетные установки и пять складов для хранения баллистических ракет повстанцев, пишет агентство Reuters.
Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об уничтожении пяти складов хранения баллистических ракет и четырех пусковых ракетных установокговорится в сообщении
Ранее хуситы заявили о новом ударе баллистической ракетой по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. В арабской коалиции сообщали о перехвате ракеты.
Противостояние боевиков движения "Ансар Алла" (хуситы) и официальных властей Йемена, поддерживаемых Саудовской Аравией, усилилось в последние недели. Хуситы взяли в окружение Таиз, который является третьим по величине городом Йемена.