Reuters: арабская коалиция ударила по 5 складам и 4 ракетным установкам хуситов

Арабская коалиция сообщила, что ударила по складам и пусковым установкам хуситов Reuters: арабская коалиция ударила по 5 складам и 4 ракетным установкам хуситов

Москва26 окт Вести.Арабская коалиция против йеменских хуситов сообщает, что уничтожены четыре пусковые ракетные установки и пять складов для хранения баллистических ракет повстанцев, пишет агентство Reuters.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об уничтожении пяти складов хранения баллистических ракет и четырех пусковых ракетных установок говорится в сообщении

Ранее хуситы заявили о новом ударе баллистической ракетой по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. В арабской коалиции сообщали о перехвате ракеты.

Противостояние боевиков движения "Ансар Алла" (хуситы) и официальных властей Йемена, поддерживаемых Саудовской Аравией, усилилось в последние недели. Хуситы взяли в окружение Таиз, который является третьим по величине городом Йемена.