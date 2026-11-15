Хуситы заявили об освобождении 600 пленных йеменских военнослужащих Хуситы заявили об освобождении 600 пленных военнослужащих Йемена

Москва15 ноя Вести.Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) без встречных условий отпустило на свободу 600 пленных бойцов правительственных войск. Об этом заявил руководитель профильного комитета движения Абдель Кадер аль-Муртада, чьи слова передает телеканал Al Masirah.

Мы освободили 600 пленных противоположной стороны сказал он

Представитель хуситов охарактеризовал данный шаг как самую масштабную одностороннюю гуманитарную акцию по помилованию за весь период вооруженного конфликта.

Он уточнил, что в ходе восьми предыдущих подобных инициатив движение суммарно освободило свыше 2,6 тысячи удерживаемых лиц.

Аль-Муртада также заверил в приверженности майским договоренностям с властями Йемена, заключенным при участии ООН, которые предполагают взаимный обмен более чем 1,6 тысячами военнопленных.

Ранее хуситы освободили 159 добровольно сдавшихся в плен бойцов правительственных сил.