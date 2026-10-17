Москва17 окт Вести.Хуситами из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" были освобождены 159 бойцов правительственных сил, которые добровольно сдались в плен без боя. Об этом заявил глава национального комитета по делам пленных "Ансар Аллах" Абдель Кадер аль-Муртада, его слова передает ТАСС.

Мы освободили вторую группу пленных численностью 159 человек, которые добровольно сдались без боя на западном прибрежном фронте сказал он

Абдель Кадер аль-Муртада уточнил, что пленных бойцов освобождают на основании всеобщей амнистии.

Также он отметил, что сотни бойцов правительственных войск были захвачены в боях и не сдались добровольно. Они будут использованы в ходе обменов пленными.

Ранее сообщалось, что хуситы взяли в окружение Таиз, который является третьим по величине городом Йемена.