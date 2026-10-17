Москва17 окт Вести.Несмотря на огромные военные расходы, Саудовская Аравия оказалась уязвима перед атаками Ирана и хуситов из-за неэффективного распределения систем ПВО, географических особенностей и значительного превосходства противника в мотивации и технологической находчивости. Об этом сообщил ИС "Вести" бывший посол США в Саудовской Аравии Чез Фриман.

Эксперт объяснил, почему многомиллиардные расходы на оборону не уберегли Саудовскую Аравию от атак Ирана и Йемена.

Здесь несколько причин. Во-первых, большая часть систем обороны была сосредоточена на защите американских войск в Саудовской Аравии, конкретно, на авиабазе Принц Султан, примерно в 70 километрах к югу от Эр-Рияда. И эти системы обороны были истощены вполне успешными иранскими ударами по этой базе. К тому же часть арсенала израсходована на защиту инфраструктуры от атак со стороны Ирана. В результате Саудовской Аравии пришлось выпрашивать, одалживать и всячески добывать системы ПВО у некоторых европейских стран, у которых есть ракеты Patriot и тому подобное. Во-вторых, это огромная страна размером с западную Европу с открытым небом и ясной видимостью большую часть времени – это очень легкая мишень. Инфраструктура вся на виду, а "Ансар Алла" (йеменское военно-политическое шиитское движение, хуситы - прим. ред.) очень хорошо научились разрабатывать и дроны, и собственные ракеты. Они многое переняли у иранцев. Детали для ракет приобретали в Китае и использовали американскую нейросеть Antropic для проектирования гиперзвуковой ракеты рассказал Фриман

Он подчеркнул, что, несмотря на свое происхождение, хуситы отличаются суровым нравом и изобретательностью.

Я имею в виду, что эти люди, может, и горцы, но они жесткие и находчивые. Как бы то ни было, у саудовцев много оружия. Военно-воздушные силы довольно эффективны. Они много бомбили "Ансар Аллу" и йеменцев, но это их не останавливает. Они знают, как продолжать борьбу, и с их точки зрения, это экзистенциальный вопрос: будет Йемен независим от Саудовской Аравии или нет. И поэтому то, что я называю балансом рвения, рвение как интенсивность вашей приверженности делу, баланс рвения в пользу Йемена. Саудовцы уничтожили все аэропорты в Йемене, а йеменцы говорят: "Ну, если вы можете сделать это с нами, почему мы не можем сделать это с вами?" В общем, это резон пояснил Фриман

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 человек погибли и более 330 пострадали в результате атак йеменского движения хуситов "Ансар Алла" на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.