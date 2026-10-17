Москва17 окт Вести.Иран помог йеменским хуситам из движения "Ансар Аллах" нанести эффективные удары по Саудовской Аравии и правительственным силам Йемена, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Собеседники издания, знакомые с разведданными Саудовской Аравии и йеменской коалиции против хуситов, говорят, что именно поддержка Тегерана позволила повстанцам провести самые эффективные и сложные атаки.

В частности, помощь заключалась в наведении дронов и ракет, в обучении, разведке и руководстве на оперативно-тактическом уровне говорится в публикации

WSJ напомнила, что ранее Иран переправлял хуситам на лодках оружие, а также военных Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и ливанской шиитской группировки "Хезболла". Когда действия США и Израиля нарушили прежние каналы поставок, Тегеран стал поставлять оружие на подводных лодках.

Офицерам КСИР, по словам источников, поручено помогать подразделениям хуситов всем необходимым: от дронов и ракет до туннелей и логистики.

15 октября сообщалось, что хуситы нанесли удары по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате которых погибли не менее 17 человек, еще 330 пострадали.

Эскалация боевых действий сторон в регионе началась в июле. Иран тогда отправил два самолета на подконтрольную хуситам территорию в Йемене, чтобы доставить в Тегеран официальных лиц и желающих посетить похороны погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Однако, по некоторым данным, на борту были иранские офицеры и оружие. Просаудовские силы попытались помешать посадке второго рейса и разбомбили взлетно-посадочную полосу в йеменской столице Сане, после чего многолетний конфликт разгорелся с новой силой.