Москва3 октВести.На нефтяном объекте саудовской государственной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде вспыхнул пожар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев.
По данным издания, над территорией предприятия наблюдается открытое горение и поднимается густой столб черного дыма. Официальных заявлений от руководства нефтяного гиганта или властей Саудовской Аравии о причинах инцидента и масштабе ущерба пока не поступало.
Ранее королевство восстановило экспортные поставки нефти по трубопроводу "Восток — Запад" после сбоя в начале сентября.