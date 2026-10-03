На объекте саудовской компании Aramco в Эр-Рияде начался пожар В Эр-Рияде загорелся нефтяной объект государственной компании Saudi Aramco

Москва3 окт Вести.На нефтяном объекте саудовской государственной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде вспыхнул пожар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев.

По данным издания, над территорией предприятия наблюдается открытое горение и поднимается густой столб черного дыма. Официальных заявлений от руководства нефтяного гиганта или властей Саудовской Аравии о причинах инцидента и масштабе ущерба пока не поступало.

Ранее королевство восстановило экспортные поставки нефти по трубопроводу "Восток — Запад" после сбоя в начале сентября.