Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по нефтепроводу после ударов по нему

Саудовская Аравия возобновила поставки нефти по нефтепроводу после ударов БПЛА Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по нефтепроводу после ударов по нему

Москва28 сен Вести.Саудовская Аравия восстановила экспорт нефти по нефтепроводу "Восток - Запад", работа которого ранее была приостановлена после атак. Информацию об этом распространило агентство Bloomberg, сославшись на источник.

Саудовская Аравия начала экспортировать нефть посредством ключевого ... нефтепровода сказано в материале

В материале сказано, что госкомпания страны Saudi Aramco на минувшей неделе испытывала работу нефтепровода.

Источник утверждает, что теперь поставка Саудовской Аравией нефти за границу с помощью данного нефтепровода снова действует.

Саудовская Аравия приостановила поставку нефти по нефтепроводу "Восток - Запад" 11 сентября, спустя день после ударов по нему. По заявлению властей страны, атаки были совершены запущенными из Ирака дронами. При этом агентство Reuters писало, что у Саудовской Аравии может кончиться нефть на экспорт.