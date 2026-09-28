Москва28 сенВести.Саудовская Аравия восстановила экспорт нефти по нефтепроводу "Восток - Запад", работа которого ранее была приостановлена после атак. Информацию об этом распространило агентство Bloomberg, сославшись на источник.
Саудовская Аравия начала экспортировать нефть посредством ключевого ... нефтепроводасказано в материале
В материале сказано, что госкомпания страны Saudi Aramco на минувшей неделе испытывала работу нефтепровода.
Источник утверждает, что теперь поставка Саудовской Аравией нефти за границу с помощью данного нефтепровода снова действует.
Саудовская Аравия приостановила поставку нефти по нефтепроводу "Восток - Запад" 11 сентября, спустя день после ударов по нему. По заявлению властей страны, атаки были совершены запущенными из Ирака дронами. При этом агентство Reuters писало, что у Саудовской Аравии может кончиться нефть на экспорт.