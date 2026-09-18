Дипломат раскрыл, зачем из Ирака атаковали нефтепровод "Восток – Запад" Дипломат Матузов: атака на нефтепровод "Восток – Запад" – кампания против Ирана

Москва18 сен Вести.Атака на нефтепровод "Восток – Запад" в Саудовской Аравии, совершенная с территории Ирака, – это военная кампания против Ирана. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил дипломат, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

Он напомнил, что у Ирака нет враждебных отношений с Саудовской Аравией.

Почему с территории Ирака разбомбили этот нефтепровод? Это цель — начало всей кампании военной против Ирана. Озлобить арабские страны, прежде всего Саудовскую Аравию… Это третья сторона провоцирует эти столкновения считает Матузов

На фоне атаки Саудовская Аравия, как обратил внимание эксперт, ищет защиты у других государств.

Эти удары привели к тому, что Саудовская Аравия ищет защиты. Но прежде всего эта защита в информационном поле, то есть по телеканалам западным, арабским. Какая идея распространяется? Саудовская Аравия обратилась к американцам за помощью, военной помощью: "Ребята, разбомбите хуситов, мы не можем"… Речь идет о том, чтобы помогли добавил дипломат

11 сентября Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода "Восток - Запад", связывающего восток и запад страны, на фоне атак беспилотников. Об этом сообщило государственное агентство новостей SPA. Поводом для решения стали атаки БПЛА 10 сентября по нефтепроводу в окрестностях Эр-Рияда и Медины.