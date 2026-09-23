Москва23 сен Вести.Восстановление работы нефтепровода "Восток – Запад" в Саудовской Аравии может укрепить положение страны. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при правительстве РФ Фархад Ибрагимов.

Моя оценка на данный момент такова, что восстановление западного коридора, скажем так, существенно может укрепить положение Саудовской Аравии, но только умеренно может снизить системную уязвимость мирового рынка. Поэтому сейчас ситуация все еще так же, как и в контексте Ормузского пролива, остается очень и очень уязвимой, в подвешенном положении. И, естественно, никто никаких гарантий не дает заявил Ибрагимов

11 сентября Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода "Восток – Запад" на фоне атак беспилотников. 22 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о возобновлении работы нефтепровода. По этому трубопроводу саудовская нефть от Персидского залива поступает к порту на Красном море.